Национальная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к Кубку Первого канала

Напомним, международный турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене». Конкуренцию белорусской команде составят дружины Казахстана, «России 25» и Сборная мира КХЛ. В рамках подготовки уже произошли изменения, в составе появились вратарь «Юности» Никита Мытник и нападающий минского «Динамо» Николай Салыго.

Андрей Стась, нападающий национальной сборной Беларуси по хоккею: В сборной все друг друга знают, отличная атмосфера, всегда с удовольствием все приезжают. Питер тем более, хорошие команды. К сожалению, нет международных стартов. Поэтому рассматриваем этот турнир как хорошую подготовку к каким-то будущим чемпионатам мира. Я уверен, что они будут в скором времени.

Данила Паливко, защитник национальной сборной Беларуси по хоккею:

Очень классно снова оказаться с ребятами, с которыми был до этого в одной команде. Плюс интересно сменить обстановку, поработать с другим тренерским штабом, перенять другой опыт, безусловно, и в нынешних реалиях, и в целом против такой сборной России с огромным количеством звезд, знаменитых имен. Плюс Сборная мира сейчас в очень хорошем составе будет против нас выступать. Турнир хорошего уровня, при этом все нам по силам.

Сборная Беларуси начнет выступление в Кубке Первого канала матчем с командой Казахстана 12 декабря. Также в рамках соревнований пройдет турнир по хоккею в формате три на три.