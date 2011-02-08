Национальная сборная Беларуси по футболу вышла из отпуска и начала подготовку к спаррингу с командой Казахстана

Ударно потрудившись на стартовом отрезке евроквалификации, национальная сборная в середине ноября прошлого года наведалась в экзотический Оман. Без видимых усилий разгромив главную команду этой страны, белорусы в хорошем настроении ушли в заслуженный зимний отпуск.

Пролетел он довольно быстро. Пришла пора готовиться к новым, определяющим сражениям.

В качестве раскачки – спарринг с Казахстаном девятого февраля. Ему и была посвящена пресс-конференция немецкого главкома нашей сборной, который пришел на встречу с пишущей и снимающей братией изрядно загоревшим и в хорошем расположении духа.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Я очень рад, что мы увиделись после двух месяцев. Месяц я был в отпуске, а три недели был в Катаре, где смотрел Кубок Азии.

Я очень рад, что вернулся в Минск.

Формат дальнейшего общения был традиционным: мы спрашивали – главком отвечал. Как выяснилось, выбор спарринг-партнера в лице Казахстана был осознанным.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Мы специально выбрали для этой товарищеской игры в соперники Казахстан, во-первых, по экономическим подходам, а во-вторых, наши игроки сейчас только готовятся к новому сезону.

Девятое ноября – неудачное время, чтобы играть против очень сильного противника.

В распоряжении тренерского штаба сборной все лучшие на данный момент игроки, которым и предстоит решать озвученные задачи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Первая задача, которую мы уже целый год формулируем, – это достигать результата и сохранять правильный баланс.

Мы только тогда сможем получить шанс для страны, если будем единой сплоченной командой. Поэтому для создания команды, для ее улучшения мы должны использовать это время.

Не могли журналисты обойти стороной и тему конфликта наставника сборной с форвардом теперь уже английского «Блэкпула» Сергея Корниленко, в адрес которого ранее Берндом Штанге было высказано немало критики. Известный своей дипломатичностью сейчас немецкий специалист постарался убедить акул пера и микрофона в надуманности этой проблемы.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Я не критиковал его за игру, а критиковал его за красную карточку, которую он получил в игре с Люксембургом. Если игрок получает красную карточку в такой игре, тогда его нужно критиковать. Но я же имел права сказать что-то критическое по отношению к игрокам.

Если он не забивает голы, как нападающий, то нужно об этом говорить.

В отношениях с Корниленко у нас все чисто и корректно. Никакой открытой проблемы здесь нет.

Не обошли стороной и тему Александра Глеба. Многократно лучший футболист Беларуси нынче мается в заштатном английском «Бирмингеме», что, конечно же, не радует наставника сборной.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Многие спрашивают, почему я еще вызываю Глеба, почему я так долго его держу. Но я до сих пор думаю, что он может нам помочь.

Я был с коллегой в Бирмингеме, разговаривал с Глебом, с Алексом Маклишом. Мне сказали, что он не в хорошей физической форме. В не достаточно хорошей физической форме для Премьер-лиги. Он сам это подтвердил.

Что ж, будем надеяться, краткосрочный турецкий сбор и спарринг принесут пользу нашей сборной. Девятого февраля игра с Казахстаном начнется в 17.00 по белорусскому времени, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

