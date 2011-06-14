Национальная сборная Беларуси по футболу впервые с 2007 года сумела обыграть Люксембург

Поединок сборной Беларуси против футболистов Люксембурга, скорее всего, оставил у поклонников нашей главной, единственной и неповторимой национальной команды двоякое впечатление.

Думается, вряд ли кто-то будет спорить, что подопечные Бернда Штанге представили белорусским болельщикам не самый лучший свой матч, так что изрядная порция критики по завершении встречи, которая досталась, в том числе и главкому Бернду Штанге, вполне объяснима.

Не самые смелые тренерские решения главкома нашей команды до и по ходу матча вызвали некоторое недоумение болельщиков. Немецкий специалист, похоже, перестраховался и вывел белорусскую сборную на поединок против футбольного европейского «карлика» в каком-то совсем неатакующем составе. При этом роль единственного наконечника белорусской атаки Штанге отвел Андрею Воронкову, а вот отбывший дисквалификацию Сергей Корниленко и восстановившийся после травмы Вячеслав Глеб национальный гимн своей страны перед матчем слушали со скамейки запасных.

Памятуя об уважении к любому тренерскому выбору, быть может, и не стоило обращать на это внимание, но антрактной заменой все того же Воронкова на Корниленко в попытках усилить агрессивность белорусской атаки, герр Штанге косвенно признал свою ошибку. Впрочем, лучше поздно, чем никогда.

Развитие событий во втором тайме дало возможность немецкому наставнику белорусской сборной проявить свой провидческий дар. Отрицать такой послематчевый вывод было бы глупо, но включившийся в игру со скамейки резервистов Сергей Корниленко стал едва ли не главной персоной второго тайма. Через три минуты после антракта он открыл счет в поединке. Серьезно и плодотворно подсобил ему в этом многоопытный и безукоризненно смотревшийся на поле в непростом поединке Александр Кульчий. Наш опорник-ветеран своей настырность заработал для хозяев пенальти, который уверено и неотвратимо реализовал Корниленко. А, значит, план Бернда Штанге под кодовым названием «Как нам взломать люксембургский бастион» наконец-то сработал. Беларусь вышла вперед – 1:0.

Форвард английского «Блэкпула» уверенно провел и оставшееся время матча, постоянно напрягая и терзая оборону гостей, которая в середине второго тайма допустила еще одну непоправимую ошибку.

На 73-й минуте Корниленко действенно поспособствовал Антону Путило, элегантно огорчившему люксембуржцев во второй раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Приятные глазу белорусского болельщика цифры на табло до финального свиста больше не менялись. 2:0 – наша сборная побеждает. Кажется, и Бернд Штанге наконец-то разгадал секрет победы над Люксембургом, что помогло белорусской сборной закрепиться на втором месте в турнирной таблице нашей отборочной группы.

На повестке дня прямо по курсу – сентябрьская двухматчевая битва против Боснии и Герцеговины.

Белорусские футболисты одержали победу над сборной Люксембурга