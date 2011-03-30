Национальная сборная Беларуси по футболу проиграла команде Албании в рамках отборочного турнира к Евро-2012

Матч прошел в Тиране 26 марта.

Пресс-конференция Бернда Штанге. 21 марта. Дом футбола.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Теперь появляется шанс у молодых игроков показать, на что они способны. В Албании выиграть у этой команды или, как минимум, сыграть вничью. Чтобы там бороться с этой командой и показать, что мы хотим использовать этот шанс.

Уж сколько раз твердили миру. Уж сколько раз, к примеру, в ходе прошлой отборочной кампании к мундиалю-2010, традиционно, к сожалению, ставшей для белорусов неудачной, махали мы кулаками после драки. Ах, если бы чуть-чуть удачнее все сложилось с Украиной, да кабы в Хорватии показали все, на что способны, может, жаркое южноафриканское солнце мирового первенства блеснуло бы и для нас.

Вообще-то, секрет успеха в отборах на важнейшие футбольные чемпионаты тайной за семью печатями не является. Он довольно прост: если не терять очки направо и налево в поединках с равными по силам и потенциалу оппонентами, в итоге будет такой результат и такое положение в отборочной группе, за которые уже никто не сможет упрекнуть. И возможности для употребления опостылевших сослагательных «если бы да кабы» ни у болельщиков, ни у самих футболистов уже не будет.

Неоправданной, даже непонятной щедростью в противостоянии с равносильными соперниками белорусская сборная грешит частенько. И если домашняя ничья с румынами в нынешнем отборе прошла как-то незаметно, на волне эйфории после триумфа во Франции, к тому же, и по игре тот результат был закономерен, то вот безголевой мир с Люксембургом Бернду Штанге и его подопечным припоминали очень долго, опасаясь как бы это все не аукнулось в октябре при итоговом подсчете очков в турнирной таблице.

То огорчение для белорусских болельщиков, как выяснилось, было не последним. Очередной неприятный подарок преподнесли белорусские футболисты в минувшую субботу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В Тиране, на бушующем стадионе «Кемаль Стафа» выведший белорусов на поле с капитанской повязкой Сергей Омельянчук и компания уступили албанцам.

То поражение, разумеется, нельзя отнести к категории неоправданной потери очков. Как-никак, в гости к балканцам наша сборная отправилась в изрядно прореженном травмами и дисквалификациями составе. И то, что противостояние с «горными орлами» будет не из простых, было очевидным. И, тем не менее, как говаривал классик, «неприятный осадок остался».

Откровенно не впечатлила в субботнем матче игра молодого поколения сборников. Того самого ближайшего резерва, на чьи плечи в обозримом будущем, вроде как, должна лечь основная игровая нагрузка и честь национальной сборной.

Что ту еще скажешь, если первый удар по воротам албанцев случился аж в концовке стартовой половины игры. Да и то, нанес его Дмитрий Молош со стандарта. На 38-й минуте признанный дальнобойщик зарядил со штрафного выше рамки.

А вот албанцы за первые 45 минут успели своими многократными атакующими угрозами донельзя истерзать Сергея Веремко, занявшего место в рамке в отсутствие травмированного Жевнова. И даже разок проверили на прочность перекладину гостевых ворот. Веремко в этом эпизоде остался вне игры – поскользнулся на влажном газоне.

После антракта жизнь у белорусского голкипера слаще не стала. В течение чуть больше пяти минут нашему вратарю дважды приходилось демонстрировать свою блестящую реакцию после опасных ударов головой форварда албанцев Хамди Салихи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот на 62-й минуте у голкипера нашей сборной и украинского «Севастополя» попросту не было возможности проявить свое мастерство. Слишком уже неожиданным получился визит в его владения все того же коварного Салихи. Нападающий венского «Рапида» выскочил как черт из табакерки из-за спины зазевавшегося Александра Мартыновича. Наш центральный защитник такой хитроумный ход со стороны балканца, похоже, не мог даже предвидеть. Албания к неописуемому восторгу трибун вышла вперед – 1:0.

Такое развитие событий вынудило подопечных Бернда Штанге чуть активнее заиграть в атаке. Впрочем, состоявшиеся буквально друг за другом удары Быченка и Ковеля серьезной опасности для вратаря хозяев Улкани не таили.

А вот албанцы в порыве ответной любезности едва не увеличили свой перевес. Неугомонный Салихи, завершавший элегантную многоходовку албанцев, угодил в штангу.

Стенография опасных моментов матча на этом, пожалуй, и завершилась. Хозяева не хотели – гости не могли.

Главный конкурент нашей сборной в борьбе за вторую строчку в группе Д нанес белорусам поражение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И, как это ни печально, нельзя сказать, что не по делу.

Команда Бернда Штанге важнейшие в евроотборе испытания прошла не лучшим образом. А между прочим, в соперниках на ближайшую перспективу – уже оклемавшаяся после передряг на чемпионате мира сборная Франции и неуступчивые боснийцы во главе с забивными Ибишевичем и Джеко.