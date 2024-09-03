Национальная сборная Беларуси по футболу продолжает подготовку к новому сезону Лиги наций

В дивизионе «C» наша команда проведет по два матча со сборными Болгарии, Люксембурга и Северной Ирландии. Номинально домашняя игра первого тура против дружины Болгарии состоится в 5 сентября в Венгрии. 3 сентября команда Карлоса Алоса уже провела тренировки и теоретическое занятие.

Юрий Ковалев, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

Мы занимались чисто тактикой, без особой нагрузки, только в конце поиграли. Конечно, полезно. Карлос хочет до нас донести, каким он видит футбол. И хочет показать, как мы должны играть против Болгарии, потому что нужны тренировки. Хорошая атмосфера. Я приятно удивлен, что все общаются ребята, поэтому все нормально. Какие ожидания? Просто надо выходить и не бояться играть в футбол, просто играть.

4 сентября наша сборная проведет еще одну тренировку. Также по регламенту состоится предматчевая пресс-конференция на стадионе. А 5 сентября сборная Беларуси сыграет против команды Болгарии.