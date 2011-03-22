Национальная сборная Беларуси по футболу, имея серьезные кадровые потери, готовится к матчу отборочного турнира Евро-2012 с Албанией

22 марта национальная сборная Беларуси под предводительством Бернда Штанге отправилась в турецкую Анталию, где проведет заключительный этап подготовки к отборочному матчу квалификации Евро-2012 против сборной Албании, важному и во многом решающему.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Наша страна имеет восемь очков, а Албания – пять. Другими словами, это последняя возможность для Албании квалифицироваться. Они обязаны выиграть этот матч.

Противостоять неуступчивым воинственным балканцам белорусы будут вынуждено в серьезно усеченном составе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сергей Корниленко и Тимофей Калачев не смогут принять участие во встрече из-за дисквалификации. Александр Глеб, Виталий Кутузов, Александр Юревич, Виталий Родионов и Юрий Жевнов не сыграют из-за травм. Последний, кстати, получил досаднейшее повреждение в недавнем матче своего «Зенита» в Лиге Европы, причем, на последних минутах встречи.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Это, конечно, нам усложняет задачу. Сложно и для большой футбольной страны, как, например, Германия, Франция заменить семь ключевых игроков. А для нашей маленькой страны это еще более сложная задача.

Теперь появляется шанс у молодых игроков показать, на что они способны.

В Албании надо выиграть у этой команды или, как минимум, сыграть в ничью. Надо бороться с этой командой и показать, что мы хотим использовать свой шанс.

Мы с любопытством ожидаем прибытия наших игроков. Они завтра и послезавтра будут тренироваться. Мы постараемся сделать все, чтобы мотивировать наших игроков, чтобы они показали выдающийся результат.

Мотивировать команду немецкий специалист будет достаточно в хороших условиях. 22 марта сборная Беларуси отправилась в Анталию, известный турецкий курорт, и поселится в отеле «Calista», в структуру которого входят два тренировочных поля, восстановительный центр и многое другое.

Дотошные журналисты, кстати, порадовали Штанге занимательным наблюдением, что белорусы еще ни разу не проигрывали, если готовились на базе отеля. Совпадение это или закономерность, станет ясно 26 марта.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Я настроен позитивно, потому что оборона, которая отвечает за выигрыш, хорошо и стабильно закрыта. Если вы вспомните, с Албанией мы играли с четырьмя защитниками (Шитов, Омельянчук, Молош и Мартинович). Были два полузащитника (Кульчий и Тигорев). Это шесть игроков, которые принимали участие в игре против Албании. И на этой базе, на этом фундаменте мы строим свою игру и сейчас.

Встречей с албанцами мартовская игровая программа не закончится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сразу же после этой игры подопечные Бернда Штанге отправятся туда, откуда прибыли – в турецкую Анталию. 29 марта национальной команде предстоит провести товарищеский поединок против канадцев. Во встрече с «кленовыми листьями» не примет участие Павел Нехайчик, который отправится в Испанию к молодежной сборной.

Зато уже смогут выйти на поле Тимофей Калачев и Сергей Корниленко. Только вот жаль, что такая серьезная подмога придет только в товарищеской встрече.