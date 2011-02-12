Национальная и юношеская сборные Беларуси по хоккею начали подготовку к Чемпионату мира с поражений

Февральский сбор – последняя точка отсчета перед Чемпионатом мира, последняя возможность провести эксперименты, проверить новичков, обкатать новые схемы. К апрелю, когда национальная команда соберется перед мировым первенством, черновая подготовительная работа должна быть завершена.

Тренерский штаб в февральском варианте почти канонический: Занковец, Цыплаков, Гусов, Андриевский, Алексеев. Почти, потому что в понедельник, не успевшего вернуться из Урзрума Владимира Цыплакова, заменял его теска Копать.

Автора легендарного броска по воротам Томи Сало после завершения им карьеры мы из виду потеряли. Теперь он вернулся. Уже в новом качестве.

Владимир Копать:

Позвонил Эдуард Константинович Занковец, предложил поработать на сборе.

Интересно посмотреть с другой стороны, что такое хоккей, тренерским взглядом. Поэтому, я думаю, что должно помочь.

Первый сбор в качестве тренера – это всегда первая учеба.

Мне просто надо участвовать в тренерских разборах, просмотре, установках.

Пусть Копать скромничает, его коллеги иного мнения.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Володя Копать – человек в хоккее известный, поэтому мы считаем, что он может быть полезен нам в качестве тренера. Такой человек внес большой вклад в развитие хоккея. В качестве тренера он мог бы усилить любой клуб Беларуси.

Чтобы на тренировке национальной команды журналисты не смогли опознать какого-то игрока, почти ЧП. А в понедельник вся пишущая и снимающая братия оказалась в замешательстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 2-метровый нападающий с № 7 на шлеме катался настоящим анонимом. Лишь самые осведомленные предполагали: «Может это некий Анатолий Протасеня? Чех белорусского происхождения».

Анатолий Протасеня:

Мы всей семьей в Чехию переехали, когда мне было 10 лет.

Я мог играть за чешскую сборную, но не получил гражданство. А потом уже и желания не было.

У меня тут тетя, бабушка, двоюродные братья, сестры. Я родился в Минске.

Приехал на просмотр в «Динамо». А тренера меня и здесь захотели посмотреть.

Сикора меня тренировал в сборной Чехии до 18 лет. Он меня знал.

В Германию и Словакию Протасеня не поехал, произведя, тем не менее, положительное впечатление на тренерский штаб сборной.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Мне было интересно посмотреть на него в тренировочном процессе. Он произвел хорошее впечатление. Я думаю, мы будем за ним пристально наблюдать.

Вообще-то в феврале Эдуард Занковец планировал собрать почти оптимальный состав, с динамовцами и основными легионерами. Но вмешались обстоятельства: от Универсиады до травм. Поэтому планы пришлось корректировать.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Получил травму Костя Кольцов. Это серьезная потеря. Угаров получает очень много игрового времени и нагрузки у себя в клубе. К тому же у него не совсем было в порядке плечо еще на прошлых сборах, поэтому мы не вызывали его на этот сбор по обоюдному согласию.

Что касается игроков, которых мы бы хотели видеть, но они получили травмы, – это, в первую очередь, Ковыршин. Демков и Развадовский входят в круг кандидатов, но на них легла на Универсиаде большая нагрузка. Как физическая, так и психологическая. Шесть матчей за 10 дней. Причем, они играли ведущую роль. Мы решили, что это будет чересчур.

Вратарская линия молодой в целом сборной оказалась самой возрастной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Дмитрия Мельчакова на сей раз в составе не было. Тон задавали ветераны: Андрей Мезин, Виталий Коваль и помогавший им Сергей Шабанов.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

На Чемпионат мира мы уже очертили круг вратарей, которые будут претендовать на место в составе. Это четыре вратаря: Коваль, Мезин, Шабанов, Мельчаков. Мельчаков у нас был на предыдущих сборах. На эти сборы мы решили вызвать Шабанова. Плюс он сам из Минска, то есть, удобно.

Всего в игровом расписании сборной три матча. Товарищеский с Германией, стартовый на Кубке Словакии со Швейцарией, и затем, в зависимости от результата, либо с теми же немцами, либо со словаками.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Самое главное, конечно, – это подготовка к Чемпионату мира. Сочетание звеньев, определенные тактические моменты. Но, безусловно, хочется победить в каждом матче.

Однако начали с поражения. После безголового первого периода во втором белорусы пропустили две шайбы. Дмитрий Мелешко с передачи Александра Рядинского и Андрея Стася разницу сократил. Но в концовке немцы установили окончательный счет.

Старт на Кубке Словакии также не задался, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Шайба Александра Рядинского запоздала, поскольку соперник вел к тому моменту 3:0. Отыграться белорусам не удалось. Словаки чуть позже не оставили камня на камне от немцев. Одну из шайб в составе команды Глена Хэнлона забросил экс-динамовец Рихард Линтнер. А вот Петр Подхрадски ничем не отличился. Надеемся, ему повезет в финале, как и белорусам в поединке за бронзу.

Не забудем и о том, что юношеская сборная под руководством Эдуарда Валиуллина провела в Минске два товарищеских матча. 10 февраля команда проиграла «Минским зубрам» со счетом 1:4, а вот 11 февраля одержала победу: 4:2 над «Динамо-Шинник».

Эдуард Валиуллин, главный тренер юношеской сборной Беларуси:

Спасибо большое, что они пошли навстречу. Мы с ними провели два хороших спарринга. В первом матче было немного тяжелее. Потому что есть разница в уровне. И где-то ребята, может, хотели показать себя. Может быть, не хватило сил, взаимодействий.

Следующая игра была очень быстрой, но мы удачно забили неплохие голы. И из-за этого, может, матч сложился в нашу пользу.

Перед тем, как отправиться на Чемпионат мира, нашим юниорам предстоит еще один сбор. Именно там будут внесены последние коррективы в состав команды.

Эдуард Валиуллин, главный тренер юношеской сборной Беларуси:

Мы практически определились с основным составом команды на чемпионат.

Хотелось бы, конечно, надеяться, что ребята будут в оптимальной форме, без травм и болезней.

Сбор перед чемпионатом будет двухнедельным. Со всеми переездами. И у нас запланированы две игры: со сборной Латвии, которая играет в Б-дивизионе, как и мы. Они принимают у себя дома. И оттуда мы сразу вылетим на чемпионат.