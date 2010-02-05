Начался заключительный тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд

Поединки имеют самое прямое отношение к распределению мест на пьедестале. По итогам стартового раунда ни одной из дружин не удалось оторваться на соперника на существенное расстояние.Так что медали найдут своих обладателей только по завершению тура. Пока в лидерах значится смолевичская «Виктория». Бессменный чемпион прошлых лет – гродненский «Ритм» располагается на второй позиции. Замыкает тройку сильнейших – клуб «Минск».