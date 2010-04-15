Начался розыгрыш Кубка Стэнли

Среди вчерашних поединков своей результативностью выделяется встреча между Питтсбургом и Оттавой.

«Пингвины» открыли счёт в матче на 4-ой минуте. Однако, ответом на результативный бросок Евгения Малкина в составе хозяев были три шайбы, отправленные сенаторами в ворота Флери — 3:1 в пользу Оттавы на старте второго периода. Дальнейшая игра в догонялки для хоккеистов Питтсбурга так и не увенчалась успехом. На каждый их точный бросок у гостей находился адекватный ответ. В итоге 5:4 в пользу Оттавы.

Ещё одно противостояние восточной конференции завершилось минимальной победой Филадельфии над Нью-Джерси. На западе Финикс вырвал викторию у Детройта, Колорадо переиграл Сан-Хосе.