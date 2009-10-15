Начался прием коллективных заявок на Матч звезд КХЛ в Минске

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги состоится 30 января 2010 года на 15-тысячной «Минск-Арене».

Ориентировочная стоимость билетов составит от 10 до 23 евро. Кроме того, можно заказать VIP-ложу на 10 мест. Ее ориентировочная стоимость – 1700 евро. На коллективные заявки планируется скидка: от 20 до 100 мест – 10%, от 101 до 200 мест – 15 %, свыше 200 мест – 20, сообщает БЕЛТА со ссылкой на www.hcdinamo.by

Продажа билетов предположительно начнется в январе. Они будут реализовываться не только в Минске, но и в городах, где базируются клубы КХЛ, а также странах, откуда родом выступающие в лиге легионеры (Финляндия, Швеция, Чехия, Словакия). Ожидается прибытие большого числа болельщиков из России и Латвии.