На юниорском чемпионате мира по хоккею накануне завершились матчи предварительного раунда

На льду «Бобруйск-Арены», где играли команды группы А, в последнем туре сборная Швеции победила канадцев со счетом 5:4.

Сборная Беларуси потерпела крупное поражение от американцев — 1:7. Единственную шайбу в ворота команды США забросил Артур Абметка. В своей группе наши юные хоккейные рыцари не смогли набрать ни одного очка.

Между тем команда Швеции сразу вышла в полуфинал, а дружины США и Швейцарии выступят в четвертьфинале.

Уже завтра под сводами столичного Дворца спорта состоятся два четвертьфинала: США - Чехия и Россия - Швейцария. Победителя первого четвертьфинала в полуфинале ждут финны, а второго — шведы.

Полуфинальные матчи пройдут 21 апреля, а решающий поединок за чемпионский титул состоится 23 апреля на льду «Минск-Арены». Турнир за 7-10 места пройдет в Бобруйске. 20 апреля сборная Беларуси встретится с командой Словакии.