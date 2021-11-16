На юниорском ЧЕ по тхэквондо белорусы завоевали четыре медали

Новости Беларуси. На юниорском чемпионате Европы по тхэквондо, возраст участников от 15 до 17 лет, который принимал Сараево, белорусы взяли четыре награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финал веса до 59 килограммов пробился Максим Бондаревич, белорус завоевал серебро. Также на счету нашей команды и три бронзовые награды, что соответствует 13 позиции в медальном зачете. В турнире принимали участие спортсмены из 46 стран.