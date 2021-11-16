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На юниорском ЧЕ по тхэквондо белорусы завоевали четыре медали

16 ноября 2021 14:55
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Новости Беларуси. На юниорском чемпионате Европы по тхэквондо, возраст участников от 15 до 17 лет, который принимал Сараево, белорусы взяли четыре награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На юниорском ЧЕ по тхэквондо белорусы завоевали четыре медали-1

В финал веса до 59 килограммов пробился Максим Бондаревич, белорус завоевал серебро. Также на счету нашей команды и три бронзовые награды, что соответствует 13 позиции в медальном зачете. В турнире принимали участие спортсмены из 46 стран.

# Борьба # Максим Бондаревич # Фотофакт

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