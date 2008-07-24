На веломногодневке Тур де Франс прошел один из самых протяженных и сложных горных этапов

Дистанция гонки составила 210,5 километров и включила в себя три подъема высшей категории сложности.

Они обещали захватывающую бескомпромиссную борьбу и серьезные перестановки в генеральной классификации. Как и предполагалось, желтая майка лидера обрела нового хозяина. Ее заполучил испанец Карлос Састре, уехавший в отрыв и в одиночку одолевший финальный альпийский перевал.

Люксембуржец Франк Шлек, потерявший лидерство в "генерале", проехал этап вполне достойно – 5-м, с дефицитом в 2 минуты 13 секунд. В общем зачете он опустился всего на одну строчку, а отставание в минуту и 24 секунды вполне отыгрываемое.

Белорус Константин Сивцов финишировал 22-м, Александр Кучинский – 91-м. После 17-ти этапов Сивцов – 19-й, Кучинский – 119-й.

