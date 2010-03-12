На велогонке «Париж – Ницца» состоялся 4-й этап

Её ценители велоспорта называют «Тур де Франс в миниатюре».

Его выиграл именитый испанец Альберто Контадор из велоконюшни Астана, и после этой победы возглавил генеральную классификацию . Белорус Александр Кучинский пока в гонке на вторых ролях: на вчерашнем этапе наш земляк финишировал 55-м, а в общем зачёте идёт 44-м с отставанием от лидера в 3 минуты и 44 секунды.

А вот на многодневке Тиррено-Адриатико, которая проходит по дорогам Италии, накануне состоялся 2-й этап, протяженностью 165 километров. К финишу гонщики приехали дружной и внушительной группой в 119 человек. Разумеется, победу на этапе разыграли спринтеры. Лавры самого быстрого достались бельгийцу Тому Бунену, у белорусов – время победителя и места в середине пелотона: у Василия Кириенко – 29-е, Евгения Гутаровича – 72-е. Генеральную классификацию после двух этапов возглавляют немец Линус Гердеманн и всё тот же Бунен , имеющие одинаковое время. С отставанием в 10 секунд в большой группе гонщиков идут белорусы : Гутарович 35-м, Кириенко — 70-м.