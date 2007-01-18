На турнире серии Большого Шлема Australian Open стартовали матчи второго круга

Кроме того, 17 января в борьбу вступили дуэты. Максим Мирный и Юнас Бйоркман стартовый матч проведут 18 января и сыграют с немецко-испанской парой Томас Беренд - Гильермо Гарсия-Лопес.

В женском одиночном разряде пробиться в третий круг пытались сразу две белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Анастасия Екимова. Виктория взяла верх над 18-ой сеянной француженкой Марион Бартоли - 6:0, 7:5. А Анастасия заставила зачехлить ракетку японку Айю Сугияму, правда ей пришлось посложнее - 6:2, 2:6, 10:8. В следующем круге Азаренко сыграет с 11-ой ракеткой турнира Еленой Янкович из Сербии и Черногории, а Анастасия Екимова с чешкой Люси Сафаровой.

Успешно преодолели второй круг россиянки, сеянные в первой десятке - Светлана Кузнецова, Надежда Петрова и Елена Дементьева. Но, если первым двум победа далась довольно легко, соперницы за игру смогли взять лишь по три гейма, то Дементьевой пришлось постараться. Ее соперница немка Мартина Мюллер, проиграв первый сет, взяла второй, однако на третью партию сил уже не хватило. Дементьева выиграла его под ноль.

Еще одной россиянке Ольге Пучковой откровенно не повезло. Для выхода в третий круг ей необходимо было выигрывать у 2-ой сеяной Амели Моресмо. Естественно, что чуда не произошло, и Пучкова довольно быстро сдалась под напором француженки. Победу одержала и пропустившая прошлый сезон американка Серена Уильямс.

У мужчин главная неожиданность третьего дня - проигрыш Маркоса Багдатиса 20-летнему французу Гаэлу Монфису, занимающему в мировой табели о рангах 59-ую строчку. Так что повторить прошлогодний успех Австралиан Оупен, напомним, киприот добрался до финала - ему уже не удастся. Король современного тенниса Роже Федерер встретился с партнером Максима Мирного по парному разряду Юнасом Бйоркманом. Серьезных проблем у швейцарца не возникло: через час игры - Бйоркман капитулировал. Теперь шведу впору сосредоточиться на парном турнире. Отметим также победу 6-го сеянного американца Энди Роддика над французом Марком Жиккелем.