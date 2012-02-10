На турнир четырех наций белорусской команде не удалось собрать сильнейших хоккеистов

После аналогичного турнира в Австрии Кари Хейккиля говорил, что на февральском сборе хотел бы видеть в составе всех сильнейших, за исключением только НХЛовцев. Но вышло иначе. Травмы выбили из ростера Алексея Угарова, Виталия Коваля и Сергея Демагина, а «Динамо» поделилось лишь молодняком.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

В будущем у нас более важное время, где-то в апреле-мае. так что большая мотивация играть.

Вообще-то, ситуация странная. Михалев, Кулаков, Денисов и Мелешко едут в Объединенные Арабские Эмираты восстанавливать силы, а Калюжный, Кольцов, Костюченок, Ковыршин и Степанов являются в сборную по первому требованию. Как будто им отдых не нужен.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

У нас восемь или девять дебютантов.

Владимир Сафонов, генеральный менеджер сборных Беларуси:

Здесь можно пояснить, что есть обойма сборной, в которую входит не 25, а порядка 30-35 игроков. Но мы хотим ее довести до 50. И если получает травму, по каким-то причинам нет кого-то, то у нас есть тот, кого можно не просто в пожарном варианте схватить, а есть те игроки, за которыми мы следим на протяжении всего сезона.

Впрочем, Хейккиля проявляет дипломатичность, не желая, во всяком случае, публично, портить отношения с могущественным «Динамо».

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Конечно, это не очень хорошо. Мы все хотим самую лучшую команду, но надо думать и о будущем, что будет в апреле-мае, в самое важное время. И, может, эта пауза хорошо скажется на игроках.

И все же, каким-таким подходом к формированию национальной команды можно объяснить присутствие в ней толком не проявившего себя за сезон Анатолия Протасени, вызов не слишком ярко сыгравшего за «молодежку» Олега Мисюля и приглашение девятого бомбардира «Гомеля» Андрея Колосова? Вопросы остаются. И как бы на них не получить ответ в духе Кубка Полесья.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Конечно, это очень жесткий соперник. Но мы знаем, какой уровень нашей команды.

А вообще, Кари в свою команду верит. Хоть и обещает перейти, если что, на три звена, чтобы не дай Бог не провалить экзамен перед взыскательным столичным болельщиком. Будем верить в наших и мы.