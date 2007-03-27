На столичный корт вышли юные теннисисты

Первый Международный турнир по теннису среди юношей и девушек до 14 лет проходит в Минске.

Он открылся 27 марта в городском центре олимпийского резерва по теннису. На столичном корте собрались участники из 13 стран, в том числе из государств Балтии, Германии, Великобритании, Польши, Италии.

Этот международный юниорский турнир - большое событие в белорусском теннисе. Ведь через юных участников пропагандируется не только элитный вид спорта, но и достижения Беларуси. На сей раз спортсмены встречаются на четырех крытых кортах с современным покрытием. В ближайшей перспективе - строительство открытых площадок.