На столичных теннисных кортах продолжается борьба за главный приз турнира

В Минске проходит турнир серии "Фьючерс" с общим призовым фондом 15.000 долларов.

Представители девяти стран, в том числе таких далеких, как США, Канада или Казахстан оспаривают главный приз турнира и борются за рейтинговые очки.

15 мая состоялись игры первого круга основной сетки и, безусловно, самое пристальное внимание вызывали поединки с участием наших соотечественников. Жребий распорядился так, что в первый же день игр основной сетки на корт друг против друга вышли белорусы Артур Клименко, пробившийся из квалификации, и Андрей Коротченя - счастливый обладатель WC. Сложно сказать, какой фактор был определяющим в этом поединке, но факт остается фактом - Коротченя оказался победителем в этом противостоянии 6\4, 6\1.

Еще один представитель Беларуси - Павел Иванов - также продолжит борьбу в следующем раунде. А вот для Павла Котлярова и Егора Пунтуса турнир уже завершен, им останется искать счастья в играх парного разряда, которые начнутся 16 мая.

Значительный российский десант, который выступает на Минских кортах, продвигается по турнирной сетке весьма уверенно. Так один из них - Дмитрий Власов - сегодня переиграл нашего Сергея Тарасевича. Кстати, тренирует россиянина небезызвестный белорусской публике Александр Швец.

Невозможно оставить без внимания матч, который прошел 15 мая на центральном корте. В нем встретились Владимир Волчков и теннисист из Канады Пьер Дуклос. И в непростом трехсетовом поединке с канадцем Волчков проиграл. Хотя по началу именно он задал ритм матча, и стартовый сет записал в свой актив 6\2. Затем последовала затяжная партия, дошедшая в итоге до тай-брэка, где сильнее оказался североамериканский теннисист. Он же достаточно легко выиграл и решающий третий сет.