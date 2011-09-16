На старте нового сезона КХЛ «Динамо-Минск» одержало две победы, и во многом благодаря новичкам команды

Первый тур от событий в Ярославле отделили всего шесть дней, и потому понедельник оказался тяжелым днем для всех. Матчи начались с минуты молчания, и вновь ощутить радость от хоккея удалось далеко не сразу.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Этот сезон начался очень тяжело для всех. Это вы прекрасно знаете. Поэтому и игрокам тоже тяжело.

Збынек Иргл, ХК «Динамо-Минск»:

Пришла новость о смерти Саши Галимова. Все время думаем о команде.

Состав «Динамо» на матч немного удивил. В резерве остались Гру и Словак, которых наигрывали все межсезонье. Не вышел на лед Андрей Мезин. Но, надо признать, заменившие их Денисов, Каралахти и Лаланд пожалеть об отсутствии кого-либо повода не дали.

Правда и то, что «Динамо», в составе которого хватало дебютантов Континентальной лиги, на льду освоилось не сразу. «Авангард» начал более уверенно, и это быстро отразилось на счете: самый ценный новичок «ястребов» Александр Фролов забил практически в пустые ворота.

Но этот успех оказался для «Авангарда» последним: «Динамо» постепенно прибрало инициативу к своим рукам, а вот звездные гости угасали с каждой минутой.

Алексей Калюжный, ХК «Авангард»:

Это только начало. Мы не будем делать из этого никакой трагедии. Два периода неплохо играли, контролировали игру, но «Динамо» сегодня было объективно лучше.

Подвели «Авангард» удаления (их было особенно много во втором периоде). И пусть большинство минчанам разыграть никак не удавалось, сил на оборону гости потратили немало, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Еще один фактор – агрессивная игра «Динамо». В такой силовой манере минский клуб никогда раньше не действовал, это точно. Временами складывалось впечатление, что хозяевам удалось «Авангард» просто запугать.

Владимир Денисов, ХК «Динамо-Минск»:

Лично мне было сказано постоянно играть в корпус. Я будут постоянно делать то, что нужно команде.

Как бы там ни было, но третий период начался при тех же цифрах на табло (0:1), и это нас никак не устраивало. Самое время было вмешаться в ход событий Мареку Сикоре.

Владимир Денисов, ХК «Динамо-Минск»:

После второго периода тренер рассказал, где и что у нас не получается, что надо подкорректировать. Плюс в третьем периоде начали запускать шайбы в глубину зоны «Авангарда» и начали играть в давление.

Збынек Иргл, ХК «Динамо-Минск»:

Тренер сказал тактические вещи. Я думаю, мы сыграли хорошо.

В первом и втором периодах отличные моменты упустили Теему Лайне и Збынек Иргл. Когда не получается у лидеров, самое время проявить себя остальным. Что и сделало четвертое звено. Андрей Стась вытащил шайбу на пятак, а Дмитрий Мелешко вовремя пришел на добивание.

Минчане словно только ждали сигнала, и вслед за первой шайбой отправили в ворота «Авангарда» еще три. Две из них забросил Чарльз Линглет, еще одну – Андрей Михалев.

4:1 – прошлогодний комплекс «Авангарда» преодолен, и только немного жаль, что поддержать команду пришло не так много зрителей: всего 10 тысяч. И после прошлогодних рекордов «Минск-Арена» показалась немного пустой.

Впереди у «Динамо» была неуступчивая «Югра». И хотя гости ничего особенного в Минске не показали, но впечатление второй матч сезона оставил противоречивое.

Ярослав Обшут, ХК «Динамо-Минск»:

Это была вообще другая игра, не то, что с «Авангардом». Опять нас Кевин поддержал.

Сыграли мы только 40 минут, но должны быть готовыми играть все 60 минут.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Второй период – Лаланд против «Югры». Он отлично стоял. А в третьем периоде мы лучше сыграли. Только мне не нравится ненужные удаления. В целом, я доволен результатом.

По-настоящему у минчан получился только первый период, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Мы увидели словно бы продолжение поединка с «Авангардом»: команда бежала, у нее многое получалось, и на результате это отразилось сразу же. Великолепную шайбу забросил Чарльз Линглет с передачи Либора Пивко. Снайперские успехи канадца пока впечатляют: три взятия ворот в двух поединках.

Чарльз Линглет, ХК «Динамо-Минск»:

Прошло всего два матча. Обычно в сезоне я забрасываю около 20 шайб. Надеюсь, в этом году мне удастся забить больше.

1:0 – это хорошо. Вот только открыв счет, «Динамо» почему-то отпустило вожжи. К счастью, воспользоваться этим «Югра» не сумела, реализовав из 22 бросков всего один усилиями Артема Булянского.

Сергей Шепелев, главный тренер ХК «Югра»:

С одной забитой шайбой на положительный результат очень сложно рассчитывать.

По самоотдаче к ребятам нет претензий, а по реализации много. Имея столько моментов во втором периоде, нужно, естественно, забивать.

Проблемы «Югры» возвели в ранг героя матча Кевина Лаланда. 21 сэйв стал основанием для признания голкипера лучшим игроком поединка. К слову, уже второго подряд.

Кевин Лаланд, ХК «Динамо-Минск»:

Да, соперник сегодня бросал много. Но я не жалуюсь: это ведь хлеб голкипера. Если все будут играть хорошо, то у меня просто не будет работы.

Пока Андрей Мезин хандрит и набирает форму, Лаланд постепенно становится любимцем местной публики. Вообще, справедливо наблюдение: именно новобранцы «Динамо» задают тон на старте сезона. Тут, помимо Лаланда и снайпера Линглета, отметим искусного плеймейкера Пивко, жестких защитников Каралахти, Обшута и Денисова, неброского, но очень надежного Крайчека.

Кевин Лаланд, ХК «Динамо-Минск»:

Сразу видно, что в Минске любят хоккей. Внимание прессы к команде здесь намного больше, чем, допустим, в «Витязе». Болельщики по-настоящему нас поддерживают. Это помогает поймать кураж.

После двух матчей «Динамо» положило в копилку максимум очков: шесть из шести возможных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но матч с «Югрой» показал: есть еще куда расти. Так что и Марек Сикора пообещал, что почивать на лаврах команде не позволит.