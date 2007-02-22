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На спортивной площадке встретятся мастера рукопашного боя, самбо, карате и таэквондо

22 февраля 2007 10:20
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Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси приурочен студенческий конкурс по спортивно-боевым единоборствам.22 февраля он стартует в Минске на базе Государственного экспертно-криминалистического центра МВД. На спортивной площадке встретятся мастера таких видов спорта, как рукопашный бой, самбо, карате и таэквондо. В состязаниях примут участие сборные команды Института национальной безопасности, Командно-инженерного института МЧС, университета физкультуры, лингвистического университета, БНТУ, а также дружина Академии МВД.

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