На спортивной площадке встретятся мастера рукопашного боя, самбо, карате и таэквондо

Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси приурочен студенческий конкурс по спортивно-боевым единоборствам.22 февраля он стартует в Минске на базе Государственного экспертно-криминалистического центра МВД. На спортивной площадке встретятся мастера таких видов спорта, как рукопашный бой, самбо, карате и таэквондо. В состязаниях примут участие сборные команды Института национальной безопасности, Командно-инженерного института МЧС, университета физкультуры, лингвистического университета, БНТУ, а также дружина Академии МВД.