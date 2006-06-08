На Ролан Гаррос настала пора полуфиналов

В мужском парном разряде Максиму Мирному и Юнасу Бйоркману противостояли чехи Лукаш Длоухи и Павел Визнер. Без особых проблем белорусско-шведский дуэт взял верх - 6:3, 6:3, и вышел в финал. В решающем поединке Мирному и Бйоркману будут противостоять американцы - первые сеяные - братья Боб и Майк Брайаны.

В женском турнире также стали известны финалистки. Россиянка Светлана Кузнецова в напряженном трехсетовом матче одолела чешку Николь Вайдисову - 5:7, 7:6, 6:2 . В субботнем финале Кузнецову ждет встреча с обидчицей нашей Анастасии Екимовой - бельгийкой Жюстин Энин-Арден, которая в полуфинале повергла свою соотечественницу Ким Клийстерс - 6:3, 6:2.

Белорусская юниорка Ксения Милевская завершила выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису. Накануне вечером в поединке 1/8 финала одиночного разряда в упорной борьбе она уступила 13-ой сеяной француженке Юли Федосовой - 2:6, 6:3, 5:7.