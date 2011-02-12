На первой в своей истории Универсиаде сборная Беларуси по хоккею заняла второе место

Статус турнира в мировой табели о рангах дискуссионный. Участие в Универсиаде команд Испании и Турции его уровень, однозначно, не поднимает. С другой стороны, в США и Канаде университетский хоккей традиционно развит, да и Россия отправила в Урзрум команду, собранную из игроков Высшей лиги. Не самой слабой по нашим меркам.

Белорусы повезли на турнир молодую дружину, фактически, второй перспективный состав национальной сборной. Что оправдано. Итоговое серебро показало: резерв у нашего хоккея есть.

В общем, как сказал первым появившийся из таможенной зоны председатель Федерации Евгений Ворсин, «герои сзади». Они, действительно, герои.

Непростой календарь свел нашу команду с канадцами: победа белорусов – 3:2, американцами: снова победа – 6:3, и, наконец, россиянами. Последним в финале подопечные Владимира Цыплакова уступили – 0:1, пропустив единственную шайбу уже на шестой минуте встречи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако этот мачт впечатления от турнира, в худшем случае, омрачил, но никак не испортил.

Павел Развадовский, игрок сборной Беларуси на Универсиаде:

Конечно, расстроились, что проиграли в финале. Но, в принципе, второе место тоже неплохо.

Александр Павлович, игрок сборной Беларуси на Универсиаде:

Уровень был достаточно высокий. Были сильнейшие команды. Очень приятно было выступить и, тем более, привести медаль для страны.

Павел Развадовский, игрок сборной Беларуси на Универсиаде:

Атмосфера в команде, прежде всего, была очень хорошая. И сам турнир очень хорошего уровня.

Александр Павлович, игрок сборной Беларуси на Универсиаде:

Меня сначала не хотели брать, потому что перед вылетом в игре с «Жлобином» получил травму. Тренера долго решали, пускать меня или нет. Но, в итоге, я не жалею, что поехал. Универсиада раз в два года. Почему бы и нет?

Самыми результативными в составе нашей команды стали Павел Развадовский (пять заброшенных шайб, пять голевых передач) и Артем Демков (четыре шайбы и также пять передач). Еще стоит отметить Виталия Белинского. Лучшего голкипера турнира по проценту отраженных бросков.

Павел Развадовский, игрок сборной Беларуси на Универсиаде:

Мне кажется, чем больше игр, тем лучше для нас. Тем более, молодые ребята. Нам еще играть и играть.

Александр Павлович, игрок сборной Беларуси на Универсиаде:

По накалу все очень интересно. После побед над Америкой, Канадой получаешь такой кайф, что просто не описать словами.

Павел Развадовский, игрок сборной Беларуси на Универсиаде:

Наверное, с Канадой была самая запоминающаяся игра. По накалу, по страстям.

Александр Павлович, игрок сборной Беларуси на Универсиаде:

Я бы сказал, организация не очень хорошая. Про белорусов все время забывали. Давали в последнюю очередь автобус.

А что касается команды, все на высшем уровне. А организация не очень.

Перспективная сборная – повод поговорить о молодых талантах. Если часть хоккеистов, блеснувших в Урзруме, давно заявила о себе в чемпионате Беларуси и даже в национальной сборной, то уверенная игра некоторых стала откровением, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Цыплаков, главный тренер сборной Беларуси на Универсиаде:

Некоторые ребята стали настоящим открытием. Хузеев, Азимов произвели очень приятно впечатление, поэтому мы будем пристально следить за ними.

Я думаю, что многие ребята в будущем будут претендовать на место в составе.

Мы выполнили, в принципе, все задачи, которые ставили. Первое – это представить нашу страну на хорошем международном соревновании, второе – просмотреть кандидатов в сборную, потому что это наш ближайший резерв. И третье – выступить успешно, что, в общем, нам и удалось.

Великолепный турнир. Очень много опыта приносит молодым ребятам даже одна игра с Канадой. Это заменяет несколько игр белорусского чемпионата. Единственное, нужно поставить приоритеты и лучше готовиться к этому турниру. Если мы ставим задачу выступать достойно, то надо готовиться.

Что будет в Казани-2013, посмотрим. А на первый раз и серебро – большой спех. И, на самом деле, жаль, что встреча в аэропорту была столь скромной: два телеканала и букет триумфаторам. Один на всех.