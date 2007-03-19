На паркете Минского Дворца спорта "Ча-ча-ча", "пасадобль" и "румба"

В столице завершился чемпионат Беларуси по спортивным танцам.

В этом году турнир проходил с небывалым размахом. На сцену, кроме лучших белорусских танцевальных пар, выходили артисты цирка, а также специальные гости из Литвы.

:В специальном чемоданчике есть все для того, чтобы из Вань и Саш делать Диего и Санчезов. Загар в тюбиках среднебелорусским мачо после зимы необходим, как воздух. Взрослые пары соревнуются в латиноамериканской программе, и каждый должен выглядеть так, как будто приехал из солнечной Бразилии. Хотя, понравиться судьям одним загаром еще никому не удавалось. А члены жури приглашены серьезные: из Англии, Молдавии, Украины и впервые из Польши.

Для победы главное - хорошее настроение, танцевать для себя, для души, а судьи это уже оценят, считают участники чемпионата.

:Ряды туфелек. Золушка бы позавидовала такому разнообразию, - шутят в гримерных. Сегодня перед каждым выходом спортсмены натирают обувь особенно тщательно. Чувствуют себя первопроходцами: в этом году чемпионат Беларуси перехал из спорткомплекса "Спартак" в престижный Дворец спорта, и на этот паркет еще не ступала нога танцора.

Смена прописки - это не единственное, чем порадовала зрителей танцевальная федерация. Прославленный литовский ансамбль из восьми дуэтов называется "Жуведра". В переводе - "Чайка". Перед показательным выступлением гранды дали нашим танцорам мастер-класс, но перед финалом сами выступали на разогреве.

Заполучить на турнир 5-кратных чемпионов мира - большой успех, говорят организаторы. Но главным своим достижением они все же считают не это. За чемпионатом-2007 наблюдало как минимум вдвое больше болельщиков, чем за предыдущим. Это значит, что популярность бальных танцев в Беларуси растет.