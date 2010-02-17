На Олимпиаде в Ванкувере стреляющие лыжники разыграли медали в пасьюте

То, что не удалось сделать белоруске Дарье Домрачевой, претворил в жизнь швед Бьёрн Фэйри.

Уйдя на биатлонную гонку преследования с восьмой стартовой позиции, он пришел к финишу первым. 31-летний Фэйри принес своей стране первое золото в этом виде спорта за последние 50 лет. Лучшим из белорусов, 21-м, оказался Сергей Новиков.

Ранее награды в пасьюте оспорили женщины. Здесь успех праздновала 23-летняя немка Магдалена Нойнер, для которой вершина пьедестала стала венцом 14-летнего пребывания в биатлоне. Наша Дарья Домрачева с мечтами о медали распрощалась на втором огневом рубеже, допустив 2 промаха. Всего же лидер белорусской сборной заработала 4 штрафных круга и финишировала 15-й. Двумя позициями выше оказалась другая белоруска Людмила Калинчик.