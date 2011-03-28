На очередном заседании Федерации хоккея Беларуси его участники вновь не пришли к единому мнению

Совещание, скорее, напоминало переговоры. Председатель Федерации склонял клубы принять предложенные ограничения, а они же наотрез от этого отказывались.

Евгений Ворсин, председатель ФХРБ:

Есть три категории людей. Первая категория – это безразличные. Я думаю, что среди нас таких нет. Вторая – люди, которые откровенно заблуждаются. Которые уверены, что снятие возрастного ценза решит нам все проблемы, в том числе, усиление внутреннего чемпионата. И третья категория – люди, которые искреннее верят, что перемены, если мы к ним придем, обеспечат эффект развития хоккея, и, дай Бог, успех выступления сборной.

Интересно, что в то время как Евгений Ворсин выдвигал на первый план интересы сборной с прицелом на 2014 год, тренерский штаб национальной команды в полном составе оказался в противоположном лагере. В том числе, и в вопросе участия второй белорусской команды в КХЛ.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Кто гарантирует, что из 10 игроков в каждой команде будет по два правых нападающих, по два левых нападающих, по два центральных, по четыре защитника из Беларуси. А если не будет ни одного центрального, а только крайние? И кто даст гарантию, что будет необходимое количество белорусских игроков, способных выполнять специфические функции (игра в неравных составах, обороне и так далее)?

Для существования сборной необходимо минимум 30 игроков. Причем 10 из них должны играть в первых двух звеньях. Тогда можно действительно претендовать на создание команды, которая может ставить перед собой большие цели.

Предложения Федерации, конечно, взвешенными не назовешь. В зачет можно поставить только понимание того, что дальше так жить нельзя.

Но продавить инертную массу Евгению Ворсину не удалось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Возраст игроков, фактически, по-прежнему не регулируется. И сейчас в составах большинства команд нет семи хоккеистов старше 28 лет. Потолок зарплат стоит достаточно высоко. Снижение со 100 тысяч до 75 ничего не даст, тем более, что потолок легко нарушить, в чем открыто признавались участники совещания.

Не было ограничено и количество легионеров.

Таким образом, спортивно-зрелищный уровень национального первенства продолжает падать, сборные всех возрастов едва барахтаются, но участников процесса все устраивает. Пока денежный дождь не перестал капать в нужные кошельки.