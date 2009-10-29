На Николая Валуева заведено новое уголовное дело

Такое решение принял питерский Калининский районный суд.

Накануне в связи с истечением срока давности по данному делу суд прекратил производство по обвинению известного российского боксера и чемпиона мира по версии WBA в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Однако сразу же после этого суд принял постановление о направлении материалов в милицию и решение вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», сообщает tut.by со ссылкой на РБК.

Напомним, что Николай Валуев обвиняется в избиении охранника спорткомплекса в Санкт-Петербурге в январе 2006 года. По словам потерпевшего, спортсмен избил его, заступившись за свою жену, которую охранник попросил переставить неправильно припаркованную машину. Боксер же утверждает, что лишь «встряхнул» мужчину, но не бил его.