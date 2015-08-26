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На минский международный полумарафон уже зарегистрировались около 3 тысяч человек

26 августа 2015 10:06
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Новости Беларуси. На минский международный полумарафон уже зарегистрировались около 3 тысяч человек. Он станет самым главным спортивным событием, посвященным Дню города. 13 сентября в празднике бега примут участие как профессиональные атлеты, так и неподготовленные бегуны. К тому же впервые в истории белорусского бегового движения участники минского полумарафона смогут пробежаться в самом сердце столицы: проспектам Независимости и Победителей, улице Карла Маркса, вдоль Троицкого предместья.

В целом свой 948-ой День рожденья город отметит с размахом. В 2015 году в распоряжении минчан – более 70 праздничных площадок. По традиции, самые интересные – в центре. Здесь столица примерит на себя сразу несколько нарядов: «театральный», «музейный» и «спортивный». Кульминацией Дня города станет красочный фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Спортивные соревнования

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