На «Минск-Арене» ХК «Неман» одержал очередную победу над «Юностью». Счет в серии – 2:3

Такие матчи нужно играть на «Минск-Арене». И только там. Иной вопрос – что сама по себе арена хоккейную атмосферу не создаст. Это задача не сооружения, стекла, бетона и пластика, а людей, которые его заполняют.

Однако в наших реалиях тем, кто способен создать эту самую атмосферу, входа на трибуны нет. «Юность» хочет видеть на своих матчах членов БРСМ, кадетов, школьников, то есть, всех тех, кому хоккей «по барабану». Именно поэтому игроки «Немана» не чувствовали себя в столице гостями.

Александр Медведев, ХК «Неман»:

Знали, что отступать некуда. Каждый матч был на вес золота. Да и поддержка была нереальная. Вся «Минск-Арена» болела за «Неман». У меня было такое ощущение.

А ведь по началу казалось, что победа «Юности» – дело времени. Подключение Артема Остроушко в атаку уже на первой минуте встречи дало свои плоды.

Ответных моментов у «Немана» почти не возникало, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вплоть до восьмой минуты, на которой Вячеслав Лисичкин промчался по флангу и послал шайбу по недоступной для Окса траектории. Уже тогда появилось подозрение, что гости намерены отложить торжества по коронованию «Юности».

«Неман», проваливший, по большому счету, три стартовых поединка финальной серии, в четвертом преобразился и сумел сохранить победную инерцию и на пятую встречу.

Александр Медведев, ХК «Неман»:

Мы не были готовы три игры, но я не знаю, в чем проблемы. Может быть, не так оценивали соперника, может, нервозность присутствовала, или перегорели.

Не то, чтобы мы были уверены, мы, наверное, просто больше хотели выиграть. Поэтому, может быть, мы и выиграли.

Андрей Глебов, ХК «Неман»:

Давно не были в финале. Сыгрывались, набирали обороты. Но еще рано говорить, еще много чего предстоит сделать.

Игра шла как на качелях, причем инициативой в изменении счета владела «Юность». Но «Неман» неизменно отвечал ударом на удар. Забил Остроушко, сравнял Лисичкин. Вновь вывел минчан вперед Матерухин, ответил Ковш. Матерухин оформил дубль, Алексей Ерёмин не позволил хозяевам уйти в отрыв, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Основное время матча уже истекало и все готовились к третьему подряд овертайму в этой серии, когда Андрей Глебов без всяких помех со стороны защитников «Юности» исполнил фирменный бросок от синей линии – 4:3. Самый популярный счет нынешнего финала. На этот раз, в пользу «Немана».

Андрей Глебов, ХК «Неман»:

Думал, что надо помощнее бросить, чтобы забить.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

У нас нет игроков, которые были бы лицом команды. Звенья Боровкова, Сенькевича ни о чем. Заделенова, Захарова нет. Нет Карева, Денискина.

Боровков – КХЛ, сборник, Курилин – бывший сборник, Чуприс – тоже КХЛовец. Сами видите. 2:10 по броскам вчера. Сегодня, когда это звено выходит, я думаю, чтобы скорее прошли отрезки, когда они играют. Люди до ворот не могут доехать.