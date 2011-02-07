На матче с участием ХК «Динамо» (Минск) был установлен очередной рекорд посещаемости КХЛ, но это не помогло команде победить

15576 зрителей создали невероятную атмосферу на этой, во многом решающей, игре. Статистика зафиксировала очередной минский рекорд. Но не в цифрах дело. Болельщики показали, что готовы поддержать команду в любой ситуации. Раньше такого не было. Доселе посещаемость напрямую зависела от результатов.

Андрей Антонов, ХК «Динамо» (Минск):

Было очень приятно, когда стояли на исполнении гимна, весь стадион пел. Было очень слышно. Сине-белая символика. Просто красота. Возникло такое чувство, что надо все отдать, чтобы порадовать болельщиков. Вдвойне обидно, что не получилось это сделать.

Может, кто-то скажет, что игра была добротной. Но нам сейчас нужен результат.

Уже начало встречи дало повод для тревоги. Момент с незащитанной шайбой Сергея Варламова оказался чуть ли не единственным позитивным действием хозяев. В остальном «Динамо» действовало скованно, излишне осторожно и много ошибалось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Я не давил на них. Но все понимали, какая ситуация. Все видели полный дворец.

Были моменты, когда нужно было в зоне ЦСКА сыграть поточнее, хладнокровно. Но, к сожалению, эти моменты не использовали.

А вот игроки ЦСКА показали, что такое настоящий профессионализм. Армейцы приехали в Минск, отпустив в более удачливые команды своих лидеров: Вячеслава Козлова, Яна Марека и Якова Рылова. Но и без них москвичи показали ярку игру.

Денис Паршин и Александр Суглобов дважды выводили гостей вперед, вынуждая минчан играть неприятную роль догоняющих.

Сергей Немчинов, главный тренер ХК ЦСКА:

Здорово настроились на этот матч. Ребята бились, старались.

Все профессионалы. Это их работа – выходить и играть, доставлять удовольствие болельщикам.

Вы видели, сколько играло молодых ребят. Они все горят желанием проявить себя, доказать свое место в составе.

Шайбы Сергея Варламова и Джэффа Платта позволили минчанам сохранить баланс к началу заключительной трети – 2:2. Тогда уже было известно, что «Торпедо» «Нефтехимик» обыграло, и поэтому «Динамо» теперь устраивала только победа. Минчане окончательно осознали, что отступать некуда и провели отличный третий период.

Андрей Антонов, ХК «Динамо» (Минск):

Уже после второго периода знали, что они выиграли в овертайме. Разница сократилась. Знали, что надо брать очки. Вы же видели, что больше всего моментов было в третьем периоде.

«Динамо» создало несколько моментов, которые могли бы решить исход встречи, но в который раз забить в нужные минуты минчанам было не суждено. Почему? Ответа нет ни у кого.

Андрей Антонов, ХК «Динамо» (Минск):

Раз большинство – в пустые ворота. Раз – контратака. Все. В первом периоде защитники пару раз опасно бросали. Больше, по большому счету, у них моментов не было.

А они потом уже сами шайбу отдавали – забивай не хочу. Мы же боялись ответственность на себя взять или что-то еще. Не знаю. Мы должны были третий гол как минимум забивать. Хотя бы 3:2 делать счет.

Тут просто нечего добавить. Не знаю, что говорить.

Серия буллитов продолжила тенденцию всего поединка. Из восьми бросков был реализован лишь один, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ключевой же стала дуэль лидеров: Джэффа Платта и Дениса Паршина. Канадец в итоге дважды промахнулся, причем второй раз чудом, а россиянин, в конце концов, забил.

Сергей Демагин, ХК «Динамо» (Минск):

Тяжело сказать, когда не бьешь буллит. Я думаю, все равно был какое-то напряжение, потому что не смогли выиграть в основное время.

Следующий поединок динамовцы проведут нескоро: 16 февраля с челябинский «Трактором». До этого будут тренироваться, в том числе, с «Юностью», когда в составе команды на международную паузу останется всего шесть человек.

12 февраля команда проведет товарищеский матч с «Гомелем».

Между тем, стало известно, что сезон для Максима Спиридонова завершен. У него рецидив травмы, заработанной еще в поединке с «Витязем».