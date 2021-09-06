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На матче Беларуси и Бельгии на отборе ЧМ будут работать польские судьи

06 сентября 2021 20:17
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Новости Беларуси. Стали известны судейские назначения на отборочный матч чемпионата мира по футболу Беларусь – Бельгия. Поединок пройдет в среду, 8 сентября, в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

На матче Беларуси и Бельгии на отборе ЧМ будут работать польские судьи-1

Обслуживать дуэль будет польская бригада. Возглавит ее Павел Рачковски, ассистировать будут Радослав Сейка и Адам Купсик. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по минскому времени.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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