На матче Беларуси и Бельгии на отборе ЧМ будут работать польские судьи

Новости Беларуси. Стали известны судейские назначения на отборочный матч чемпионата мира по футболу Беларусь – Бельгия. Поединок пройдет в среду, 8 сентября, в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обслуживать дуэль будет польская бригада. Возглавит ее Павел Рачковски, ассистировать будут Радослав Сейка и Адам Купсик. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по минскому времени.