На матче БАТЭ – «Шахтер» и после него случился инцидент, о котором начала говорить вся страна

Неспортивное поведение и провокационные выходки болельщиков на играх первенства Беларуси по футболу стали печальной реальностью. За громкими примерами далеко ходить не надо: во время недавнего матча между борисовским БАТЭ и солигорским «Шахтером» последние пять минут матча трибуны «Городского» стадиона сотрясали речевки, которые унижали честь и достоинство главного судьи матча.

Истинные болельщики помнят, что раньше, если поклонники футбола были не согласны с решением судьи, то на стадионе лишь отдельные позволяли себе выкрикнуть «Судью на мыло!». Сегодня фанатское движение является достаточно организованным и хорошо структурированным. Фан-клубы весьма плотно сотрудничают непосредственно с самими футбольными клубами.

На трибунах специальные фронтмены руководят действиями особо ортодоксальных болельщиков. И складывается полное впечатление, что все происходившее на борисовском стадионе было с молчаливого согласия администрации стадиона.

Хулиганское поведение болельщиков раззадорило и главного тренера борисовской команды, который после финального свистка позволил себе, не скрывая эмоций, сорвать свою злость на судьях матча.

Александр Нерушкин, секретарь дисциплинарного комитета:

Федерация где-то упустила момент вседозволенности. Тренерам можно делать все, что угодно, что всегда судьи виноваты.

В финале матча ситуация и вовсе вышла из-под контроля администрации стадиона. В главного судью полетела бутылка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И этот факт был зафиксирован в протоколе матча. Распоясавшихся хулиганов не остановило даже то, что за подобное поведение болельщиков команду могут обязать заплатить штраф, оставить стадион без зрителей, дисквалифицировать стадион на одну игру или даже лишить набранных очков.

Александр Нерушкин, секретарь дисциплинарного комитета:

Прощать такие вещи, я думаю, нельзя, потому что мы можем упустить какой-то момент, а потом сложно будет остановить процесс.

Сегодня клуб БАТЭ является неоднократным чемпионом страны, успешно выступает в еврокубках, приносит в страну такую необходимую валюту. Наверное, поэтому и позволяет себе такое поведение в расчете, что все сойдет с рук и он останется безнаказанным.

Александр Нерушкин, секретарь дисциплинарного комитета:

Безусловно, это не прибавит очков. Я думаю, что надо принимать меры, независимо от того, будь это клуб БАТЭ или команда Второй лиги.

Этому инциденту уделили внимание ведущие белорусские издания. Обеспокоенность вызывает тот факт, что все происходит на старте белорусских команд в еврокубках. И такое поведение как тренера команды, так и болельщиков клуба БАТЭ повлияет на репутацию всего белорусского футбола.