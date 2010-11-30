На Кубок чемпионов стран Содружества и Балтии не поедут БАТЭ и «Минск», «Шахтер» под вопросом

Борисовское БАТЭ будет готовиться к февральскому дебюту в плей-офф Лиги Европы. Футбольный клуб «Минск» также не планирует участвовать в Кубке Содружества.

Вопрос о том, какая команда будет представлять Беларусь на очередном розыгрыше Кубка чемпионов стран Содружества и Балтии в январе в Санкт-Петербурге пока открыт. Возможно, это будет солигорский «Шахтер», хотя он предварительно отказался от участия. В ближайшее время Геннадий Невыглас, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола», пообещал пообщаться с руководством солигорского клуба, чтобы «Шахтер» все-таки принял участие в Кубке Содружества, сообщает www.ctv.by.

Отказ серьезных футбольных команд Беларуси участвовать в турнире связывают с потерей престижности турнира: Россия и Украина давно присылают вторые, а то и третьи составы.