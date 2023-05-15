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На Иссык-Куле прошёл международный марафон. Белорус Сергей Платонов занял 3 место в полумарафоне

15 мая 2023 08:24
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Весенний забег под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. На побережье Иссык-Куля прошел международный марафон, в котором приняли участие спортсмены из более чем 20-ти стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дистанцию вышли и белорусы.  

На Иссык-Куле прошёл международный марафон. Белорус Сергей Платонов занял 3 место в полумарафоне-1

Профессиональные спортсмены и любители различных возрастов могли выбрать различные дистанции: от традиционных марафонских 42 километров 195 метров и до 3 километров. Лучший результат среди наших бегунов показал Сергей Платонов. Он занял третье место, преодолев полумарафон за 1 час 10 минут.  

На Иссык-Куле прошёл международный марафон. Белорус Сергей Платонов занял 3 место в полумарафоне-4

Вне зависимости от спортивных достижений, каждый участник старта получил приятный подарок. Призовой фонд марафона составлял более 17 тысяч долларов. Но не ради денег тысячи людей собрались в этом живописном уголке планеты. Озеро Иссык-Куль в Кыргызстане имеет мировую славу, и делается многое для сохранения природной жемчужины. Привлечь внимание к экологическим проблемам попробовали и организаторы.  

Также марафон приурочили к открытию туристического сезона на побережье. На нем расположены более 140 пансионатов и пятизвездочных отелей. Иссык-Куль облюбовали и иностранные спортсмены, они приезжают туда тренироваться. Озеро расположено в среднегорье. Это 1 600 метров над уровнем моря.  

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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