На игры БАТЭ с «Барселоной» и «Миланом» билеты 1-й категории обойдутся в Br250 тыс.

Билеты на матч 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов БАТЭ – «Барселона», который состоится 28 сентября на минском стадионе «Динамо» и начнется в 21.45, поступят в продажу предположительно 7 сентября.

Как информирует официальный сайт ФК БАТЭ, первыми (предположительно с 7 сентября на борисовском Городском стадионе) право приобрести билеты на эту игру получат владельцы абонементов, а также члены клуба болельщиков. Через 2-3 дня в продажу в Борисове и на стадионе «Динамо» поступят билетные пакеты - любой желающий сможет заполучить квитки сразу на три домашние встречи БАТЭ. И только после этого возможность приобрести билеты появится у тех, кто желает попасть лишь на матч с «Барселоной».



Уже определена и стоимость билетов. На игры с «Барселоной» и «Миланом» билеты 1-й категории обойдутся в Br250 тыс., 2-й - Br150 тыс., 3-й - Br70 тыс.



На матч с чешской «Викторией» цена будет соответственно Br200 тыс., Br100 тыс. и Br50 тыс. Ограничение на покупку одним человеком - 2 билета.



Более подробная информация и точное время начала продажи билетов будут опубликованы на официальном сайте ФК БАТЭ в ближайшие дни.

