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На Играх БРИКС за день разыграли 80 комплектов медалей – результаты белорусов

22 июня 2024 18:51
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80 комплектов наград в семи видах спорта было разыграно 22 июня на спортивных Играх БРИКС, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На Играх БРИКС за день разыграли 80 комплектов медалей – результаты белорусов-1

В последний соревновательный день на гребном канале белорусы не сдали позиции и вновь стали обладателями множества медалей. В финале мужских байдарок-четверок на 500 метров победу одержал белорусский квартет. На аналогичной дистанции наши каноисты завоевали серебро и бронзу. В женском финале байдарок-четверок на 500 метров двойной успех праздновали наши девушки. Они заняли первое и второе места соответственно.

На Играх БРИКС за день разыграли 80 комплектов медалей – результаты белорусов-4

Владислав Кранец стал первым в мужском финале байдарок-одиночек на дистанции 5 тысяч метров. В аналогичной дисциплине у женщин Марина Литвинчук также выиграла золото. Иван Потапенко и Екатерина Семенцова стали чемпионами Игр на этой дистанции в мужской и женской каноэ-одиночке.

На Играх БРИКС за день разыграли 80 комплектов медалей – результаты белорусов-7

Дзюдоист Александр Сидорик завоевал золотую награду в категории до 90 килограммов. В финале он одолел еще одного белоруса Егора Воропаева, который стал обладателем серебра.

На Играх БРИКС за день разыграли 80 комплектов медалей – результаты белорусов-10

Сегодня гимнастки разыгрывали медали в отдельных видах. Дарья Грохотова стала бронзовым призером в упражнении с обручем и с лентой. Дарья Веренич стала второй в упражнении без предмета. Анастасия Салос завоевала две награды, на этот раз серебряные, в композиции с мячом и с булавами.

На Играх БРИКС за день разыграли 80 комплектов медалей – результаты белорусов-13

Боксеры Вадим Волчек и Владислав Смягликов завоевали серебряные медали. Белорусская боксана Татьяна Трушкина также стала серебряным призером турнира.

# Спортивные соревнования

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