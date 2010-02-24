На хоккейном турнире Олимпийских игр прошли четыре матча за выход в четвертьфинал

Поединок Беларуси и Швейцарии носил принципиальный характер.

До этого поединка белорусские и швейцарские хоккеисты встречались между собой 16 раз. В восьми встречах побеждали швейцарцы, в активе белорусов семь викторий. На кону стоял выход в 1/4 финала. Первый период завершился вничью, основное время со счетом 2:2. В серии буллитов удачливее были альпийцы — 3:2.

Главный тренер сборной Михаил Захаров пообещал выйти в квартет сильнейших на предстоящем чемпионате мира в Германии. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции. Отметим, что неудача в поединке со швейцарцами не позволила сборной выполнить задачу попадания в восьмерку сильнейших на олимпийском турнире.

До чемпионата мира еще два месяца, и за этот срок можно успеть многое. По крайней мере, физическую готовность в порядок привести. Минскому «Динамо» осталось в КХЛ сыграть три матча, и сразу после этого можно приступать к работе над функциональным состоянием. Мировой форум в элитном дивизионе, на котором выступит сборная Беларуси, пройдет с 7 по 23 мая в Кельне, Мангейме и Гельзенкирхене. Соперниками сборной Белоруссии на предварительном этапе турнира станут команды России, Словакии и Казахстана.