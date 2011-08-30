На групповом этапе Лиги чемпионов ФК БАТЭ сыграет «Барселоной», «Миланом» и «Викторией»

Буквально на следующий день после выхода команды Виктора Гончаренко в групповую стадию самого престижного клубного турнира континента в грандиозном конгресс-центре «Гримальди Форум» в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов.

Что тут скажешь? Благодаря мастерству борисовчан белорусских болельщиков снова ждет шикарная еврокубковая осень. При этом, правда, команде Виктора Гончаренко предстоят тяжелейшие испытания.

Каталонский клуб, действующий обладатель лигочемпионского трофея, в представлениях не нуждается. «Гранатово-синяя» дружина, ведомая вперед несравненным Лионелем Месси, попросту лучшая в мире. Буквально пару дней назад, в пятницу, «Барса» это снова доказала, пополнив свою коллекцию уже четвертным по счету Суперкубком ЕУФА.

Кстати, по числу этих трофеев испанский гранд уступает итальянскому «Милану», еще одному участнику группы Н в предстоящей Лиге чемпионов. Оценить свои силы на фоне победителя Серии А команде Виктора Гончаренко бужет крайне любопытно. В свой прошлый визит в элитную европейскую компанию БАТЭ очень браво и задорно смотрелся в противостоянии с другой аппенинской командой – туринским «Ювентусом».

Столь же любопытно будет посмотреть на поединок БАТЭ и чешской «Виктории». Клуб, представляющий город Пльзень, в прошлом году впервые стал чемпионом страны и нынче дебютирует в групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Именно гостевым поединком с новичком основного раунда престижнейшего клубного турнира Европы борисовчане и стартуют в Лиге чемпионов. Команду Виктора Гончаренко ждет поездка в древнюю Прагу. Домашний стадион Виктории в Пльзени, как и борисовский, не соответсвуют требованиям УЕФА.

Далее БАТЭ ждет в гости «Барселону», а завершит первый круг выездным матчем с «Миланом». Желаем борисовчанам вдохновенной игры.