На групповом этапе Лиги чемпионов ФК БАТЭ сыграет «Барселоной», «Миланом» и «Викторией»

Что тут скажешь? Благодаря мастерству борисовчан белорусских болельщиков снова ждет шикарная еврокубковая осень. При этом, правда, команде Виктора Гончаренко предстоят тяжелейшие испытания.
Каталонский клуб, действующий обладатель лигочемпионского трофея, в представлениях не нуждается. «Гранатово-синяя» дружина, ведомая вперед несравненным Лионелем Месси, попросту лучшая в мире. Буквально пару дней назад, в пятницу, «Барса» это снова доказала, пополнив свою коллекцию уже четвертным по счету Суперкубком ЕУФА.
Кстати, по числу этих трофеев испанский гранд уступает итальянскому «Милану», еще одному участнику группы Н в предстоящей Лиге чемпионов. Оценить свои силы на фоне победителя Серии А команде Виктора Гончаренко бужет крайне любопытно. В свой прошлый визит в элитную европейскую компанию БАТЭ очень браво и задорно смотрелся в противостоянии с другой аппенинской командой – туринским «Ювентусом».
Столь же любопытно будет посмотреть на поединок БАТЭ и чешской «Виктории». Клуб, представляющий город Пльзень, в прошлом году впервые стал чемпионом страны и нынче дебютирует в групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Именно гостевым поединком с новичком основного раунда престижнейшего клубного турнира Европы борисовчане и стартуют в Лиге чемпионов. Команду Виктора Гончаренко ждет поездка в древнюю Прагу. Домашний стадион Виктории в Пльзени, как и борисовский, не соответсвуют требованиям УЕФА.
Далее БАТЭ ждет в гости «Барселону», а завершит первый круг выездным матчем с «Миланом». Желаем борисовчанам вдохновенной игры.