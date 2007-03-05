На Чемпионате мира по лыжным видам спорта смена стран-лидеров

На Чемпионате мира по лыжным видам спорта, проходящем в японском Саппоро, женщины разыграли награды в эстафетной гонке 4 по 5 километров. 16 сборных вышли на старт, в том числе и белорусский квартет.

Успех 19-летнего белорусского лыжника Леонида Корниенко, сенсационно выигравшего "серебро" в коньковой гонке на 15 километров, заставил поверить в то, что чудеса все-таки случаются. И придал оптимизма. Однако наши девушки вернули с небес на землю.

Забойщица белорусок Елена Санникова прошла свой отрезок только 13-ой, проиграв лидеру финке Вирпи Куйтунен минуту и 9 секунд. Людмила Шабловская отставание удвоила. Немного лучше по чистой скорости прошли свои этапы Виктория Лопатина и Ольга Василенок, однако подняться выше 13-го места белорускам так и не удалось. Их итоговое отставание от победительниц составило 3 минуты и 11 секунд.

Чемпионками мира стали финки, во многом благодаря стартовому заделу Вирпи Куйтунен, которая на первом этапе вывела свою сборную вперед с форой в 22 секунды. Команда Норвегии уверенно шла на "серебро", однако на финишном круге новоиспеченная чемпионка мира в спринте Астрид Якобсен уступила второе место набравшей крейсерскую скорость немке Эви Захенбахер. Германия - вторая. Норвежки - с бронзой.

В пятницу в Саппоро прошла мужская эстафета 4 по 10 километров. В составе белорусского квартета Алексей Иванов, Александр Лазуткин, Сергей Долидович и Леонид Корниенко.