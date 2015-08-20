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На чемпионате Европы по современному пятиборью белорусы Илья Полозков и Екатерина Орел завоевали «серебро»

20 августа 2015 06:39
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Новости Беларуси. Первый день чемпионата Европы по современному пятиборью принес медаль белорусским спортсменам. Во вторник в смешанной эстафете «серебро» выиграли Илья Полозков и Екатерина Орел. В соревнованиях принимали участие 9 сильнейших команд Европы.

Перед заключительной дисциплиной (стрельбой и бегом) наш дуэт занимал 3 позицию, но позади с небольшим отрывом расположились очень сильные команды: Великобритания, Германия и Литва. В этой напряженной конкуренции белорусские пятиборцы вышли победителями и поднялись в итоговом протоколе на вторую позицию, опередив сборную России. Первыми стали итальянцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Спортивные соревнования

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