На чемпионате Европы по современному пятиборью белорусы Илья Полозков и Екатерина Орел завоевали «серебро»

Новости Беларуси. Первый день чемпионата Европы по современному пятиборью принес медаль белорусским спортсменам. Во вторник в смешанной эстафете «серебро» выиграли Илья Полозков и Екатерина Орел. В соревнованиях принимали участие 9 сильнейших команд Европы.

Перед заключительной дисциплиной (стрельбой и бегом) наш дуэт занимал 3 позицию, но позади с небольшим отрывом расположились очень сильные команды: Великобритания, Германия и Литва. В этой напряженной конкуренции белорусские пятиборцы вышли победителями и поднялись в итоговом протоколе на вторую позицию, опередив сборную России. Первыми стали итальянцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».