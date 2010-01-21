На чемпионате Европы по фигурному катанию выступил белорусский дуэт

На чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящем в эстонском Таллине, выступят танцевальные пары.Второй вид программы — оригинальный танец. Беларусь здесь представляет дуэт Леся Володенкова — Виталий Вакунов. По итогам первого вида они занимали последнее 26-е место. Оригинальный танец дебютантов столь крупных состязаний был оценен судьями также невысоко. В итоге белорусская пара осталась в хвосте общего зачета и не попала в число 16 сильнейших, которые продолжат борьбу за медали.