На ЧЕ по футболу завершается групповая стадия. Команда Роналду сыграет против сборной Грузии

На чемпионате Европы по футболу 26 июня завершится групповая стадия. Прямые путевки в 1/8 финала разыграют участники двух квартетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На чемпионате Европы по футболу 26 июня завершится групповая стадия. Прямые путевки в 1/8 финала разыграют участники двух квартетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее запутанная ситуация в четверке E. Все дружины имеют одинаковое количество очков. А потому в плей-офф может попасть каждый. Чуть больше шансов у бельгийцев и команды Румынии. Они обходят соперников по дополнительным показателям. В группе F безоговорочный фаворит – Португалия. А учитывая, что противостоять ей будет дружина Грузии, Криштиану Роналду и компания вполне могут показать 100-процентный результат.
А вот второй счастливчик еще не определен. На данный момент выше в таблице Турция. Встреча предстоит с прямыми конкурентами. Задача просто не проиграть. А вот чехам нужна только победа.