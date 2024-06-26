На ЧЕ по футболу завершается групповая стадия. Команда Роналду сыграет против сборной Грузии

Наиболее запутанная ситуация в четверке E. Все дружины имеют одинаковое количество очков. А потому в плей-офф может попасть каждый. Чуть больше шансов у бельгийцев и команды Румынии. Они обходят соперников по дополнительным показателям. В группе F безоговорочный фаворит – Португалия. А учитывая, что противостоять ей будет дружина Грузии, Криштиану Роналду и компания вполне могут показать 100-процентный результат.