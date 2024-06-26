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На ЧЕ по футболу завершается групповая стадия. Команда Роналду сыграет против сборной Грузии

26 июня 2024 06:43
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На чемпионате Европы по футболу 26 июня завершится групповая стадия. Прямые путевки в 1/8 финала разыграют участники двух квартетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ЧЕ по футболу завершается групповая стадия. Команда Роналду сыграет против сборной Грузии-1

Наиболее запутанная ситуация в четверке E. Все дружины имеют одинаковое количество очков. А потому в плей-офф может попасть каждый. Чуть больше шансов у бельгийцев и команды Румынии. Они обходят соперников по дополнительным показателям. В группе F безоговорочный фаворит – Португалия. А учитывая, что противостоять ей будет дружина Грузии, Криштиану Роналду и компания вполне могут показать 100-процентный результат.

На ЧЕ по футболу завершается групповая стадия. Команда Роналду сыграет против сборной Грузии-4

А вот второй счастливчик еще не определен. На данный момент выше в таблице Турция. Встреча предстоит с прямыми конкурентами. Задача просто не проиграть. А вот чехам нужна только победа.

# Футбол

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