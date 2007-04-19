Турнир в Болгарии тренерский штаб рассматривает как этап подготовки к Чемпионату мира в Баку, где будут разыгрываться олимпийские лицензии.

Вот уже несколько сезонов все официальные турниры проходят по единому регламенту, согласно которому в течение недели на борцовские ковры выходят сначала женщины, затем представители греко-римского стиля, а завершают семидневный марафон "вольники".

Женская сборная Беларуси была представлена во всех семи весовых категориях. "Сплав молодости и опыта". Так банально, но точно можно охарактеризовать состав нашей команды. Наравне с маститыми Ольгой Хилько, Еленой Карейшей и Ириной Цыркевич тренеры рассчитывали и на вчерашних юниорок Юлию Старовойтову, Алену Филипову, Татьяну Бохан и Василису Марзалюк.

Счастливым ковер в болгарской столице стал для Ирины Цыркевич, которая выступает в весе до 67 килограммов. В этой категории соперничали 12 спортсменок. Наша соотечественница на пути к пьедесталу провела три поединка. Решающий против представительницы Норвегии Ирина Цыркевич завершила досрочно, второй раз в карьере став бронзовым призером чемпионата континента. Отметим также, что менее месяца назад на розыгрыше Кубка мира она завоевала бронзовую медаль. В других весовых категориях наши землячки расположились на следующих позициях: Елена Карейша 9-ая, Татьяна Бохан - 8-ая, Василиса Марзвалюк - 7-ая.

19 апреля начнут розыгрыш наград европейского первенства борцы-классики.