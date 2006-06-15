На аренах Германии продолжается чемпионат мира по футболу

Сотни миллионов болельщиков переживают весь спектр эмоций: для одних это безмерная радость, для других - горькое разочарование. Нет лишь одного - равнодушия. 14-е июня стало чёрным днём в истории суверенного украинского футбола: в дебютном матче чемпионата мира команда Олега Блохина потерпела оглушительное фиаско, уступив испанцам с разгромным счётом 0:4.

Само по себе поражение от одной из сильнейших дружин Старого Света не является сенсацией, однако болельщиков <жовто-блакiтных> неприятно удивило безволие их любимцев. Наставник украинцев всю вину за поражение взял на себя и пообещал, что подобных действий подопечных больше не допустит. Впереди у наших южных соседей две игры с отнюдь не грандами - Тунисом и Саудовской Аравией, так что отчаиваться не стоит: всё ещё поправимо.



Сборная же Польши, потерпев накануне вечером второе поражение, на сей раз от хозяев мундиаля - 0:1, подопечные Павла Янася уже могут, что называется, паковать чемоданы. Немецкая дружина, в свою очередь, первой из 32 команд досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала - этот успех Юргена Клинсманна бурно праздновала вся страна.

А 15 июня определился второй участник плей-офф от группы <А>. Им стала сборная Эквадора, в первом матче четверга блестяще переигравшая Коста-Рику - 3:0. Таким образом, последний тур группового этапа станет формальностью для Польши и Коста-Рики, а Германии и Эквадору предстоит определить победителя квартета.