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Мужской спринтерской гонкой продолжилась программа 5 этапа Кубка мира по биатлону

15 января 2010 17:43
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Его принимает немецкий Руппольдинг. На дистанции 10 километров с двумя огневыми рубежами победу одержал норвежец Эмил-Эгле Свендсен. Вторым стал его соотечественник Оле-Эйнар Бьорндален. Бронза у хозяина трассы немца Михаэля Грайса.Что касается белорусов, то они не впечатлили. Лучшим из наших стреляющих лыжников стал Сергей Новиков. С двумя промахами он расположился на 40 позиции. Рустам Валиуллин пришел к финишу 56, Александр Сыман – 63, Михаил Семенов – 83, а Евгений Абраменко – 85.

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