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Мужской биатлонный масс-старт вновь перенесен. Белорусы не участвуют

17 февраля 2014 08:15
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Новости Олимпиады. Мужской масс-старт в биатлонной программе Олимпийских игр в Сочи перенесен на 18 февраля. Причина — густой туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужская гонка должна была пройти в минувшее воскресенье. Однако к ее началу в 18:00  на стадионе «Лаура» видимость составляла около 10 метров, тогда как расстояние до мишеней — 50 метров. Вначале было принято решение отложить старт гонки, а после — перенести ее на 9.00 понедельника, позже - на 14.30. Однако туман так и не рассеялся.

Белорусские биатлонисты в гонку с общего старта не попали.

# Зимняя Олимпиада

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