Мужская сборная по гандболу завершает учебно-тренировочный сбор

Международная федерация гандбола сняла все ограничения с белорусов, однако европейский офис решил не спешить с окончательным решением и держит нашу федерацию и игроков в ожидании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тем временем мужская национальная команда завершает учебно-тренировочный сбор. Главком вызвал 20 парней, все они представляют исключительно отечественные клубы. Акцент в подготовке делается в соответствии с новыми мировыми тенденциями в основном на скорости, но классическая схема, где есть место всем сегментам, сохраняется. Пока белорусская сторона в ожидании континентального решения, тренерский штаб рассматривает варианты осенних спаррингов.

Юрий Шевцов, главный тренер мужской национальной команды Беларуси по гандболу:

Поменялись правила. У тренеров больше возможностей. И первое, что идет, скорость. С одной стороны, все радуются, что больше голов. Меньше стали уделять внимания защите. На сегодняшний день все пропускают гол. Но это не страшно, потому что нужно быстрее побежать туда и забить там.

Чтобы играть против таких команд, чтобы быть с ними на одном уровне, нужно брать это и еще делать свое. Мы меняем эту нашу систему игры. Все видят, что гандбол шагнул вперед, в другую сторону. Уже и СКА работает, потому что мы с Дмитрием Олеговичем работаем вместе. И другие команды тянутся. То есть изменения будут.

Учебно-тренировочный сбор завершится 16 августа, кульминацией недельной подготовки станет поединок против «Машеки». Следующая встреча сборной намечена на середину осени.