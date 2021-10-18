Мужская сборная Беларуси завершила выступление на конкурсе баскетбольного мастерства

Новости Беларуси. Мужская команда Беларуси, составленная из игроков до 15 лет, завершила борьбу в рамках мирового финала конкурса баскетбольного мастерства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, белорусы с одной «викторией» и двумя поражениями заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф. Девушки закончат предварительный этап 19 октября. Вне зависимости от исхода сражения с австралийками, они сыграют в 1/8 финала. Пока непонятно, с какого места туда попадут. В случае успеха – с первого.