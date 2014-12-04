Новости Беларуси. Первый на Минщине музей спорта открылся в Солигорске. Расположился он на базе средней школы № 8. И это не случайно — в учебном заведении почти из 30 классов — 5 специализированных. Футбол, волейбол, бокс, плавание — ученики школы всегда успешно выступают на многочисленных соревнованиях.

Музей был создан с целью популяризации спорта и здорового образа жизни. Сегодня здесь насчитывается более тысячи экспонатов. Большинство — подарили знаменитые спортсмены, в том числе призеры Олимпийских игр и чемпионы мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.