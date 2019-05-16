Может ли клуб «Юность» попасть в КХЛ? Мнение Захарова

Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:

Нет, сейчас навряд ли. Никто не обсуждает этот вопрос, потому что тема закрыта, её уже давно никто не муссирует. Конечно, чем больше команд в КХЛ, тем лучше, но сегодня, как бы, главное – подтянуть хоккеистов до уровня команд КХЛ. То, что сейчас «Юность» и будет заниматься.

Чем больше хоккеистов будут в КХЛ играть, именно в КХЛ, в том же ЦСКА (наш Конохов, кстати, воспитанник стал чемпионом – Кубок Гагарина выиграл в этом году), тем будет лучше сборной Беларуси.

Игорь Марзалюк:

Для Вас спорт, как составная часть национальной идеи Беларуси, как консолидирующий момент – это, с Вашей точки зрения, возможно? Важно?