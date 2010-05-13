«Монреаль», за который выступают братья Костицыны, выбил из борьбы за Кубок Стэнли действующего обладателя трофея – «Питтсбург Пингвинс»

Братья Костицыны, приезд которых на чемпионат мира по хоккею ожидался с особым нетерпением, надолго застряли за океаном.

Накануне «Монреаль», за который выступают белорусские легионеры, выбил из борьбы за Кубок Стэнли действующего обладателя трофея – «Питтсбург Пингвинс». В седьмом матче одной четвертой финала «Канадиенс» одержали победу со счетом 5:2 и выиграли серию – 4:3.

Напомним, в предыдущем раунде «Монреаль», занявший только восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, обыграл в стартовом раунде плей-офф «Вашингтон», который был первым. В противостоянии с главным фаворитом сезона хоккеисты канадского клуба также выступали в роли догоняющих, но сумели вырвать победу.

Первый трофей Лиги Европы (турнира, ставшего правопреемником Кубка УЕФА) достался футболистам мадридского «Атлетико». В финальном матче, прошедшем в Гамбурге, команда из Испании победила лондонский «Фулхэм» со счетом 2:1.

Героем поединка стал форвард мадридцев Диего Форлан, забивший оба мяча в ворота лондонского клуба — на 32-й минуте и в овертайме. В составе англичан отличился Саймон Дэйвис.

Успех мадридцев бурно праздновали болельщики на родине. На матч в Германию отправились только 12 тысяч фанов, остальные наблюдали за ходом поединка по телевизору. Испанцам есть чем гордиться: «Атлетико» выигрывал Кубок обладателей кубков, Кубок Интертото. Но трофей, добытый в Гамбурге, займет почетно место в клубном музее.

19 мая у футболистов «Атлетико» появится еще один шанс завоевать ценный приз — в финале Кубка короля столичным игрокам будет противостоять «Севилья».